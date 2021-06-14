В Киеве мужчина поджег магазин и похитил телефон продавщицы, его задержали

Полицейские Киева с поличным задержали мужчину, которого подозревают в совершении похищения и поджога магазина. Преступление произошло на улице Вадима Гетьмана 13 июня.

Жителя Киева 1993 года рождения поймали незадолго после того, как он якобы совершил правонарушение. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.

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Правоохранители и прокуроры будут требовать для мужчины пребывания под стражей.

Поджогом отвлек внимание

Когда из одного из магазинов на улице Вадима Гетьмана поступило оповещение о пожаре, на место сразу выехали бойцы ГСЧС, медики скорой, следователи и патрульные.

Спасатели быстро потушили возгорание, а правоохранители выяснили все обстоятельства инцидента.

По данным следствия, мужчина зашел в помещение, где сделал вид, что выбирает товар. Оказавшись наедине, он поджег стеллаж.

Когда сотрудники магазина бросились тушить пламя, злоумышленник пошел к прилавку и забрал мобильный одной из продавщиц.

Поскольку момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, полицейские довольно быстро установили личность предполагаемого преступника. Им оказался мужчина, который уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабежи и мошенничество.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Если, конечно, его вину признают в суде.

Досудебное расследование преступления продолжается.