Агрессивного владельца собаки задержала полиция. Ему грозит тюремное заключение до 7 лет.

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Обстоятельства инцидента

На Лесном массиве 45-летний мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. Пес подбежал к людям во дворе одного из домов и начал лаять на них.

По просьбе убрать собаку, владелец стал ругаться матом и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал нож, которым ранил 37-летнего мужчину в шею, а 64 – летнюю женщину – в лицо.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину,

– говорится в сообщении полиции.

На место инцидента вызвали полицию, которая задержала мужчину. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.