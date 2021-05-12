Это произошло в Голосеевском районе столицы на улице Васильковской. Патрульные заметили парня, который приставал к прохожим.

Новости криминала Из-за ревности: в Киеве на Соломенке произошла стрельба – фото

Подрался с полицейскими

Полицейские попытались угомонить мужчину, но он вел себя агрессивно и был готов к конфликту. Потом резко повернулся к патрульному и начал драться.

В ходе задержания злоумышленник ударил правоохранителя.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у лейтенанта полиции повреждение головы. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он продолжает нести службу.

Дело уже передали в суд, он определит, какое будет наказание.

Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Львовщины, который ранее привлекался к уголовной ответственности за смертельное избиение товарища.

Что грозит задержанному

За этот поступок мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.