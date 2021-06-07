Инцидент произошел на улице Лесковской. Квартира, в которую пробрался злоумышленник, расположена на 9 этаже.

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Мужчина разбил окно и залез в дом

После того, как сообщение поступило в полицию, на место выехали патрульные, следователи, а также спецназовцы. Они выяснили, что мужчина разбил окно и залез внутрь. После этого он схватил со стола кухонный нож и начал угрожать хозяйке.

Женщина успела позвонить подруге

К счастью, женщина успела позвонить подруге, а та уже позвонила в полицию. Бойцы КОРДа начали переговоры с нападающим. На контакт он пошел и открыл дверь правоохранителям, отпустив женщину.

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Пострадавшую осмотрели медики, а также ей понадобилась помощь психологов. Касательно незваного гостя, то им оказался 68-летний киевлянин. Полиция начала уголовное производство за незаконное лишение свободы или похищение человека.

Обратите внимание! Задержанному готовят сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Нападающему оказалось 68 лет / Фото Нацполиции



Инцидент произошел поздно вечером 6 мая / Фото Информатор