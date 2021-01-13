Киевские патрульные оказали помощь мужчине, который пытался покончить с собой. После прыжка с 5 этажа пострадавший находился в сознании.

О возможной попытке самоубийства патрульные узнали от отца мужа, который отметил, что его сын может покончить с собой. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Когда стражи порядка прибыли на место вызова, в квартире на 5 этаже они никого не нашли.

Прыгнул из-за проблем в личной жизни

Патрульные попали в помещение, адрес которого указал заявитель, без каких-либо препятствий – двери квартиры были не закрыты.

Из балкона инспекторы заметили силуэт мужчины, который лежал под домом.

Когда полицейские подбежали к пострадавшему, он находился в сознании, но в неадекватном состоянии.

Во время разговора с патрульными мужчина попутал их с ангелами и заявил, что раскаивается в содеянном.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, а затем его госпитализировали медики скорой. Информации о тяжести его травм пока нет.

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