В Киеве мужчина ранил двух патрульных и закрылся в квартире: возможен штурм

Полицейские объявили спецоперацию "Гром" из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в полицейских и закрылся в квартире.

В полиции Киева в комментарии 24 каналу лишь подтвердили информацию о стрельбе в патрульных, но не рассказали никаких подробностей инцидента.

Смотрите также На Киевщине ищут крайне опасных бандитов: фото

По предварительным данным, в квартире, где оказался злоумышленник, могут находиться другие люди. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели, медики скорой и спецназовцы.

Новость дополняется