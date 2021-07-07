В Киеве мужчина ранил двух патрульных и закрылся в квартире: возможен штурм
7 июля 2021 , 11:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Полицейские объявили спецоперацию "Гром" из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в полицейских и закрылся в квартире.
В полиции Киева в комментарии 24 каналу лишь подтвердили информацию о стрельбе в патрульных, но не рассказали никаких подробностей инцидента.
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По предварительным данным, в квартире, где оказался злоумышленник, могут находиться другие люди. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели, медики скорой и спецназовцы.
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