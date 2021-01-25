Ночью 25 января на улице Анатолия Петрицкого в Святошинском районе произошла довольно крупная авария. Легковушка Alfa Romeo на немалой скорости врезалась в столб.

В результате аварии водитель машины чудом выжил. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме.

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Очевидцы утверждают, что владелец легковушки находился в состоянии опьянения.

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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и влетел в неизвестное препятствие.

В результате столкновения в Alfa Romeo отлетело колесо, а машина перевернулась.

На огромной скорости легковушка крышей влетел в столб.

От удара элитная машина получила крайне серьезные повреждения. Скорее всего, ремонту она уже не подлежит.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Смотрите видео с места аварии с участием Alfa Romeo в Киеве: