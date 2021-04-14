В Киеве произошел очередной случай антикарантинной агрессии – мужчина брызнул газовым баллончиком в женщину-оператора заправки, когда она сделала ему замечание о маске. После этого хулиган перевернул несколько прилавков и скрылся.

Двое сотрудников заправки пытались задержать мужчину, но не получилось – он вырвался и теперь нарушителя ищет полиция. Инцидент произошел на одной из заправок в столичном Гидропарке.

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Агрессивный нарушитель карантина

Мужчина зашел в помещение заправки без маски, а женщина-оператор сделала ему замечание. На этой почве произошел словесный конфликт, который закончился дракой и погромом заправки.

Это второй случай за неделю

Это уже второй подобный случай агрессии на заправке через маску за последнюю неделю. 8 апреля аналогичная ситуация случилась на Харьковском шоссе.

Негодяй плюнул женщине в лицо из-за замечания об отсутствии маски. После чего скрылся с места происшествия. Уже на следующий день мужчину поймали патрульные полицейские. Его оштрафовали на крупную сумму.