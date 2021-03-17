В Киеве в Оболонском районе мужчина спас пса, который оказался в воде посреди ледяного озера. Однако он сам попал в ловушку.

На помощь пришли водолазы-спасатели. Они помогли собаке и вытащили мужчину.

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ГСЧС сообщает, что инцидент произошел на озере Опечень.

Пес провалился под лед

Рабочие одного из предприятий увидели, что их пес провалился под лед, и решили самостоятельно достать его на берег. Однако мужчина попал в ледяную ловушку – он зашел примерно на 70 метров от берега и стоял на тонком льду.

С помощью спасательной веревки МЧСники добрались до собаки и забрали ее из воды.

Happy End

Мужчину транспортировали к берегу, от медицинской помощи он отказался. Рабочие забрали собаку в тепло, и поблагодарили работников ГСЧС за помощь.

На Оболони спасали собаку и мужчину: смотрите видео