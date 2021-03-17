В Киеве мужчина хотел спасти песика, но сам оказался посреди ледяного озера в беде
В Киеве в Оболонском районе мужчина спас пса, который оказался в воде посреди ледяного озера. Однако он сам попал в ловушку.
Источник:ГСЧС
На помощь пришли водолазы-спасатели. Они помогли собаке и вытащили мужчину.
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ГСЧС сообщает, что инцидент произошел на озере Опечень.
Пес провалился под лед
Рабочие одного из предприятий увидели, что их пес провалился под лед, и решили самостоятельно достать его на берег. Однако мужчина попал в ледяную ловушку – он зашел примерно на 70 метров от берега и стоял на тонком льду.
С помощью спасательной веревки МЧСники добрались до собаки и забрали ее из воды.
Happy End
Мужчину транспортировали к берегу, от медицинской помощи он отказался. Рабочие забрали собаку в тепло, и поблагодарили работников ГСЧС за помощь.
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