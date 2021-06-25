Правоохранители отреагировали на вызов жильцов дома на улице Академика Ефремова. Сразу несколько человек сообщили о криках и выстрелах, которые слышали с четвертого этажа.

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Когда патрульные прибыли на место происшествия, они увидели в окне мужчину с винтовкой в ​​руках.

В квартире нашли наркотики

Инспекторы полиции поднялись в квартиру, где проживает злоумышленник, и пообщались с ним.

Мужчина самостоятельно открыл правоохранителям дверь и пустил их в жилище.

Внутри помещения полицейские увидели пневматическую винтовку, пистолет и наркотики, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

51-летнего владельца квартиры задержали.

Запрещенные вещества полицейские изъяли и направили на экспертизу. Пока неизвестно, как квалифицировали событие следователи. Если пистолет, который нашли у злоумышленника, является боевым или травматическим, ему могут инкриминировать незаконное хранение оружия. Разрешения на владение пневатическим оружием, согласно Уголовному кодексу Украины, не требуется.

А вот за хранение наркотических средств, если выяснится, что мужчина не собирался их продавать, задержанного могут отправить на 2 года исправительных работ или арестовать на 6 месяцев. Также служители Фемиды могут лишить мужчину свободы на 3 года.

Смотрите видео с мужчиной, который стрелял из окна своей квартиры в Киеве: