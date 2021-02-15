В Киеве 15 февраля на Дорогожичах мужчина упал на скользком тротуаре. Он больше не поднялся – к сожалению, врачи констатировали смерть.

Ужасный случай произошел на улице Елены Телиги. По информации программы "Киев.NewsRoom" телеканала "Киев", эту часть дорожки, где произошел несчастный случай, должны расчищать магазины и киоски, которые там расположены.

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На фейсбук-странице dtp.kiev.ua в комментариях под публикацией об этой трагедии пишет пользователь Юрий Бондаренко. Он утверждает, что знал этого человека.

Это был мой товарищ. Я его давно знаю. У его жены, сын инвалид. Сама получает мизерную пенсию. Но что самое страшное, так это то, что похоронить его у нее не за что. Даже на кремацию нет денег,

– пишет мужчина.

Другие люди предполагают, что возможно он умер до падения. Все обстоятельства будет выяснять полиция.

В Киеве мужчина убился на скользком тротуаре: смотрите видео