В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина напал на сотрудницу метрополитена – он ударил ее головой. После этого агрессивный пассажир постоял и скрылся из места инцидента. Что стало причиной такого неадекватного поведения – неизвестно.

Из видеозаписи видно, как мужчина в спущенной на подбородок маске сначала на расстоянии говорит с сотрудницей метрополитена, потом подходит к женщине вплотную и бьет ее головой в лицо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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После удара женщина упала, а мужчина отошел на два метра и вызывающе ждал какую-то реакцию. Потом вдруг начал бежать из метро.

В Киеве мужчина ударил головой женщину-сотрудницу метро: смотрите видео

На прошлой неделе в Киеве мужчина поссорился с женой, психанул и повредил более 10 автомобилей.

А в сочельник, 24 декабря, в киевском троллейбусе компания мужчин устроила драку с поножовщиной.