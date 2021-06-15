В Киеве мужчина умер во время тренировки в SportLife

В Киеве посетитель SportLife умер во время тренировки. Его пытались спасти почти час. Это произошло утром 15 июня на Виноградаре в ТРЦ RetroVille.

В соцсетях отмечают, что скорая помощь приехала только через 20 минут, а врач, который работает в спортклубе, якобы стоял рядом в то время, как мужчину пытался спасти другой посетитель. К тому же сообщается, что у прибывших медиков не работала аппаратура.

Читайте также Осталась жена и 5-месячный ребенок: молодой полицейский трагически погиб на Киевщине

Спасали почти час

Мужчине непрерывно оказывали помощь почти час – делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако попытки были тщетными – к сожалению, он умер.

Вероятно, посетителю спортклуба стало плохо в зоне "кардио" – где расположены беговые дорожки.

Реакция людей

Пользователь Ivan Bezdomniy отметил, что скорее всего мужчина был начинающим спортсменом и работал без тренера, поэтому не рассчитал нагрузку.

Жалко человека. Решил укрепить здоровье, а получилось наоборот,

– заметил подписчик.

Важно Эриксен обратился к фанатам с больничной койки после остановки сердца на матче Евро-2020: фото

Мужчина, который подписан в фейсбуке как Roma Re, утверждает, что как раз был в спортзале в то время, когда произошла трагедия.

Был в это время на тренировке в этом зале, пока не сказали по громкоговорителю, даже и не знал, что кому-то оказывают медицинскую помощь,

– пишет очевидец.

Также он добавил, что SportLife это не "подвальная качалка" и там должны быть не только профессиональные врачи, которые могут оказать экстренную помощь, но и осмотр, и консультации с медиками перед тем, как начинать тренировку. Посетитель клуба заявил, что никто и никогда не требовал в заведении никаких справок и кардиограмм.

Комментарий полиции

Как пишет "Сегодня", в полиции сообщили, что погибший был 1980 года рождения.

"Мужчина занимался спортом, бегал на беговой дорожке. Ему стало плохо, он упал. Его пытались реанимировать, но уже было поздно. Тело отправлено на экспертизу. Когда получим результаты, станет понятно от чего именно умер мужчина", – рассказали в полиции Подольского района.