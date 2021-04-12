В Киеве 12 апреля в ботаническом саду имени Гришко заметили необычного пловца. Мужчина залез в тамошний фонтан и начал плавать и еще в разных стилях.

Курьезное видео сразу стало вирусным в соцсетях. Впрочем, причины столь странного поведения мужчины неизвестны. Вероятно он просто был под действием алкоголя или наркотиков.

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Нормальный заплыв

Видео снял посетитель сада – он не стал мешать пловцу, а просто снимал все на камеру, при этом еще и комментируя: "Нормально идет".

Неизвестный пловец, несмотря на мелкий водоем использовал сначала что-то вроде брасса, а затем перешел и на плавание на спине. Раздеваться не стал – прыгнул в воду в верхней одежде.

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Реакция соцсетей

В комментариях люди высказывают разные теории такого поведения – "дома воды нет", "тренируется в плавании", а пользовательница Наталья пишет, что это "человек-амфибия заблудился".