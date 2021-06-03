Это случилось 3 июня в квартире в доме на проспекте Валерия Лобановского. К правоохранителям обратилась знакомая злоумышленника.

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Что известно об этом конфликте

На момент приезда скорой и полиции оба мужчины были дома.

Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами глаза и рук.

Нападавшим оказался иностранец, которому примерно 36 лет (родился в 1985 году).

Он раньше уже был судимым.

Конфликт между родственниками возник мгновенно.

Молодой человек начал кричать на отца за то, что тот его бил.

Потом побежал на кухню за ножами, которыми впоследствии наносил удары.

Впоследствии он позвонил знакомой и рассказал о содеянном.

Также сказал, что отец весь в крови и не выходит из комнаты.

Во время обыска нашли вещественные доказательства.

В частности, два ножа в крови, а также таблетку неизвестного происхождения.

Ее направят на экспертизу, чтобы проверить на содержание наркотических веществ.



Ножи, которыми мужчина в Киеве бил своего отца / Фото Нацполиции

Какое наказание возможно

Сейчас мужчина задержан и скоро ему должны избрать меру пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о совершенном покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут, то мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Одну из больниц города Червоноград на Львовщине 2 мая госпитализировали 16-летнего подростка. У него было ножевое ранение, которое нанес родной дядя во время ссоры.