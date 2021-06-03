Это случилось 3 июня в квартире в доме на проспекте Валерия Лобановского. К правоохранителям обратилась знакомая злоумышленника.

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Что известно об этом конфликте

  • На момент приезда скорой и полиции оба мужчины были дома.
  • Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами глаза и рук.
  • Нападавшим оказался иностранец, которому примерно 36 лет (родился в 1985 году).
  • Он раньше уже был судимым.
  • Конфликт между родственниками возник мгновенно.
  • Молодой человек начал кричать на отца за то, что тот его бил.
  • Потом побежал на кухню за ножами, которыми впоследствии наносил удары.
  • Впоследствии он позвонил знакомой и рассказал о содеянном.
  • Также сказал, что отец весь в крови и не выходит из комнаты.
  • Во время обыска нашли вещественные доказательства.
  • В частности, два ножа в крови, а также таблетку неизвестного происхождения.
  • Ее направят на экспертизу, чтобы проверить на содержание наркотических веществ.

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Ножи, которыми мужчина в Киеве бил своего отца / Фото Нацполиции

Какое наказание возможно

Сейчас мужчина задержан и скоро ему должны избрать меру пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о совершенном покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут, то мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.