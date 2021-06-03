Бил отца двумя ножами: в Киеве ссора переросла в резню – фото

В Киеве мужчина совершил покушение на убийство отца. Во время ссоры он схватил нож и начал им избивать 67-летнего мужчину. Как следствие его госпитализировали с несколькими серьезными травмами.
Это случилось 3 июня в квартире в доме на проспекте Валерия Лобановского. К правоохранителям обратилась знакомая злоумышленника.
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Что известно об этом конфликте
- На момент приезда скорой и полиции оба мужчины были дома.
- Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами глаза и рук.
- Нападавшим оказался иностранец, которому примерно 36 лет (родился в 1985 году).
- Он раньше уже был судимым.
- Конфликт между родственниками возник мгновенно.
- Молодой человек начал кричать на отца за то, что тот его бил.
- Потом побежал на кухню за ножами, которыми впоследствии наносил удары.
- Впоследствии он позвонил знакомой и рассказал о содеянном.
- Также сказал, что отец весь в крови и не выходит из комнаты.
- Во время обыска нашли вещественные доказательства.
- В частности, два ножа в крови, а также таблетку неизвестного происхождения.
- Ее направят на экспертизу, чтобы проверить на содержание наркотических веществ.
Ножи, которыми мужчина в Киеве бил своего отца / Фото Нацполиции
Какое наказание возможно
Сейчас мужчина задержан и скоро ему должны избрать меру пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о совершенном покушении на умышленное убийство. Если его вину докажут, то мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.Обратите внимание! В Одну из больниц города Червоноград на Львовщине 2 мая госпитализировали 16-летнего подростка. У него было ножевое ранение, которое нанес родной дядя во время ссоры.