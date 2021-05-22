На Троещине мужчина выбросил из окна кошку с котятами: светит до 8 лет тюрьмы

Киевлянин жестоко выбросил из окна седьмого этажа кошку и 4 котят. Ему уже сообщили о подозрении за жестокое обращение с животными.

Об инциденте киевским правоохранителям сообщила местная жительница. Она увидела, как неизвестный выбрасывает животных на улице Оноре де Бальзака.

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На вызов отправили несколько нарядов патрульной полиции, следственно-оперативную группу, а также дознавателя территориального управления полиции.

Следователь Александра Недухова отметила, что правоохранителям удалось установить квартиру, в которой живет злоумышленник. 42-летний мужчина во всем признался.

Фигурант в нетрезвом состоянии решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, из-за этого он выбросил ее и 4 котят из окна,

– сообщила она.

К сожалению, кошка и 3 котят погибли, им не удалось пережить падения. Еще один котенок находится на лечении в ветеринарной клинике.

. Следователи расследуют уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.