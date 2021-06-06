Ужасный инцидент произошел на улице Генерала Геннадия Воробьева, что в Соломенском районе. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Киева.

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Мужчина не отдавал собаку

Неравнодушные заметили ссору и собаку, они вызвали полицию. Очевидица Алина Нестерова рассказала, что хозяин животного был пьян.

Отказывался отдавать нам животное, отказывался оказывать ему помощь. Кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!"

– написала женщина.



Вот этот мужчина и убил собственную собаку / фото из фейсбука

Также она рассказала, что сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали визг невинной жертвы преступления.

Около часа ночи было слышно крики и шум... Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпала вниз собака,

– написала госпожа Алина.

Когда приехала полиция, собаку повезли в клинику. Однако спасти животное уже не успели.

Очевидцы призывают распространять эту информацию, чтобы хозяин понес ответственность.

Что говорят в полиции

Отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства ссоры и гибели животного. Следователи работают на месте и опрашивают соседей.