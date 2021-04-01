Трагическое событие произошло днем 1 апреля на Осокорках в Киеве. Мужчина выпрыгнул из окна 20 этажа и пробил крышу частной клиники. Спасти пострадавшего не смогли.

Очередной случай самоубийства произошел на глазах у детей-родственников мужчины. На месте происшествия работают медики скорой и представители следственно-оперативной группы.

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Как отметили в полиции в комментарии 24 канала, по факту суицида правоохранители открыли уголовное дело. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство с пометкой о самоубийстве.

Что известно о падении мужчины в Киеве

Инцидент произошел днем 1 апреля на Днепровской набережной. Мужчина, который пришел в гости к брату, который живет в 25 доме, вдруг решил прыгнуть с 20 этажа.

Момент прыжка видели племянники погибшего.

Свидетелями происшествия стали работники и посетители медицинского учреждения, поскольку мужчина пробил крышу расположенного на первом этаже здания частной клиники.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев происшествия и выясняют все обстоятельства самоубийства. Информации о причинах суицида пока нет.

Смотрите видео с места падения мужчины с высоты в Киеве:

В 2021 в Киеве стремительно возросло количество самоубийств. Среди детей с начала года полицейские зафиксировали 6 случаев суицидов. Статистика среди взрослых неизвестна.