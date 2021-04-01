На глазах у детей: в Киеве мужчина выпрыгнул с 20 этажа и проломил крышу больницы – видео
Трагическое событие произошло днем 1 апреля на Осокорках в Киеве. Мужчина выпрыгнул из окна 20 этажа и пробил крышу частной клиники. Спасти пострадавшего не смогли.
Источник:24 канал
Очередной случай самоубийства произошел на глазах у детей-родственников мужчины. На месте происшествия работают медики скорой и представители следственно-оперативной группы.
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Как отметили в полиции в комментарии 24 канала, по факту суицида правоохранители открыли уголовное дело. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство с пометкой о самоубийстве.
Что известно о падении мужчины в Киеве
- Инцидент произошел днем 1 апреля на Днепровской набережной. Мужчина, который пришел в гости к брату, который живет в 25 доме, вдруг решил прыгнуть с 20 этажа.
- Момент прыжка видели племянники погибшего.
- Свидетелями происшествия стали работники и посетители медицинского учреждения, поскольку мужчина пробил крышу расположенного на первом этаже здания частной клиники.
Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев происшествия и выясняют все обстоятельства самоубийства. Информации о причинах суицида пока нет.
Смотрите видео с места падения мужчины с высоты в Киеве:
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