Сын обманутой киевлянки вместе с друзьями вечером 2 марта смогли задержать мужчину, который обманул пожилую женщину и забрал у нее немалые сбережения. Афериста передали полицейским после"разъяснительной беседы".

Злоумышленника задержали правоохранители, а из-за его деятельности открыли уголовное производство. Деньги же, которые получил мужчина, вернули потерпевшей. Смотрите также Киевлянина, который умер якобы по возвращении домой, зарезала родная теща: фото Забрал "в помощь детям после ДТП" По предварительным данным, вечером 2 марта злоумышленник позвонил на домашний телефон пожилой женщине и представился полицейским.

После этого он сообщил ей, что "ее сын попал в ДТП, а для избежания проблем с законом, ему нужны деньги.

Аферист приехал к женщине в Соломенский район Киева, после чего она отдала ему 20 тысяч гривен.

Когда же женщина позвонила сыну, стало понятно, что ее обманули. Впрочем, родственник потерпевшей сумел не только отследить подозреваемого, но и задержать его. После "профилактической беседы" мужчину передали следователям. Смотрите видео с задержанным за обман киевлянки: