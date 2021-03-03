Задержали и передали копам: в Киеве "полицейский" забрал у пенсионерки 20 тысяч гривен
Мужчину, который забрал у киевлянки 20 тысяч, задержал сын обманутой / Скриншот с видео
Сын обманутой киевлянки вместе с друзьями вечером 2 марта смогли задержать мужчину, который обманул пожилую женщину и забрал у нее немалые сбережения. Афериста передали полицейским после"разъяснительной беседы".
Источник:Киев Оперативный
Злоумышленника задержали правоохранители, а из-за его деятельности открыли уголовное производство. Деньги же, которые получил мужчина, вернули потерпевшей.
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Забрал "в помощь детям после ДТП"
- По предварительным данным, вечером 2 марта злоумышленник позвонил на домашний телефон пожилой женщине и представился полицейским.
- После этого он сообщил ей, что "ее сын попал в ДТП, а для избежания проблем с законом, ему нужны деньги.
- Аферист приехал к женщине в Соломенский район Киева, после чего она отдала ему 20 тысяч гривен.
- Когда же женщина позвонила сыну, стало понятно, что ее обманули. Впрочем, родственник потерпевшей сумел не только отследить подозреваемого, но и задержать его.
После "профилактической беседы" мужчину передали следователям.
Смотрите видео с задержанным за обман киевлянки:
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