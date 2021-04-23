Преступление произошло в Оболонском районе Киева вечером 22 апреля. Мужчина взял в заложники двух женщин и угрожал им оружием.

Правоохранители утверждают, что злоумышленник требовал от заложниц 5 тысяч долларов. Эти деньги мужчина получил. Но задержали его только на следующий день после преступления.

Смотрите также Похитили часов на 3 миллиона: на Киевщине задержали группировку из Азербайджана – видео

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Если суд признает его вину.

Сразу не задерживали

На улице Маршала Тимошенко неизвестный мужчина подсел на заднее сиденье внедорожника Volvo и начал угрожать женщинам физической расправой.

Злоумышленник требовал 5 тысяч долларов, однако такой суммы наличными ни у кого из пострадавших не было. Поэтому одна из пострадавших позвонила мужу и попросила его привезти деньги.

Именно муж обратился к полицейским, которые сразу же собрали на месте происшествия группу захвата. Впрочем, спецоперацию решили не проводить, поскольку существовала угроза сопутствующих жертв.

Один из правоохранителей под видом мужа потерпевшей подошел к машине и отдал деньги. После этого мужчина отпустил женщин.



Мужчина отпустил заложниц после получения денег / Фото полиции Киева

Оперативники проследили за злоумышленником и на следующий день задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний житель Киева. Ему объявили о подозрении в совершении разбоя.

Вскоре суд будет выбирать мужчине меру пресечения.



Киевлянину грозит до 12 лет заключения / Фото полиции Киева