Полицейские столицы задержали 43-летнего киевлянина по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, мужчина выстрелил женщине в голову во время семейной ссоры.

Как отметили следователи, фигуранту производства уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания под стражей.

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Если мужчину признают виновным во время рассмотрения дела по существу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Выстрелил в голову из пневматического пистолета



43-летнему киевлянину светит до 15 лет тюрьмы / Фото полиции Киева

Само преступление, по подозрению в совершении которого задержали киевлянина, произошло на прошлой неделе. О ранении женщины полицейские узнали от врачей, которые госпитализировали ее.

Медики сообщили правоохранителям, что отвезли в больницу женщину с огнестрельным ранением головы из квартиры на улице Академика Туполева.

Когда следователи прибыли на место происшествия, они выяснили, что между супругами произошел конфликт во время застолья.

Согласно материалам дела, мужчина разозлился из-за того, что женщина потратила совместные сбережения, схватил револьвер под патрон "Флобер", и выстрелил потерпевшей в голову.

Через несколько дней женщина умерла.

Орудие убийства эксперты изъяли с места происшествия. На причастность подозреваемого указали также свидетели инцидента.



Мужчина стрелял из револьвера под патрон "Флобер" / Фото полиции Киева