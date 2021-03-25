В Киеве мужчина застрелил жену из-за потраченных денег: фото
Полицейские столицы задержали 43-летнего киевлянина по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, мужчина выстрелил женщине в голову во время семейной ссоры.
Источник:Полиция Киева
Как отметили следователи, фигуранту производства уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания под стражей.
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Если мужчину признают виновным во время рассмотрения дела по существу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Выстрелил в голову из пневматического пистолета
43-летнему киевлянину светит до 15 лет тюрьмы / Фото полиции Киева
- Само преступление, по подозрению в совершении которого задержали киевлянина, произошло на прошлой неделе. О ранении женщины полицейские узнали от врачей, которые госпитализировали ее.
- Медики сообщили правоохранителям, что отвезли в больницу женщину с огнестрельным ранением головы из квартиры на улице Академика Туполева.
- Когда следователи прибыли на место происшествия, они выяснили, что между супругами произошел конфликт во время застолья.
- Согласно материалам дела, мужчина разозлился из-за того, что женщина потратила совместные сбережения, схватил револьвер под патрон "Флобер", и выстрелил потерпевшей в голову.
- Через несколько дней женщина умерла.
Орудие убийства эксперты изъяли с места происшествия. На причастность подозреваемого указали также свидетели инцидента.
Мужчина стрелял из револьвера под патрон "Флобер" / Фото полиции Киева
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