Трагическое событие произошло около 12:00 13 января на улице Вышгородской, 44-а в Оболонском районе Киева. 60-летний мужчина, пытавшийся прорыть тоннель для силового кабеля под плитой возле дома, погиб в результате обвала.

Спасти пострадавшего пытались бойцы ГСЧС, но помочь ему уже никто не смог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Спасатели только достали тело погибшего и передали экспертам для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Что известно о гибели мужчины во дворе многоэтажки в Киеве



Обстоятельства смерти монтажника выясняют полицейские / Фото пресс-службы ГСЧС Киева

Монтажник пытался прорыть тоннель, чтобы проложить по нему электрический кабель.

По предварительным данным, он не применял никаких средств безопасности от обвалов.

Когда мужчину завалило землей, свидетели сразу вызвали спасателей и скорую.

На месте происшествия работали 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.

Из-за чего именно произошел обвал, неизвестно. Это будут выяснять следователи. По факту гибели мужчины правоохранители открыли уголовное дело.



Мужчина пытался прорыть тоннель фактически под домом / Фото пресс-службы ГСЧС Киева