В Киеве мужчину насмерть завалило песком во дворе многоэтажки: фото 18+
Трагическое событие произошло около 12:00 13 января на улице Вышгородской, 44-а в Оболонском районе Киева. 60-летний мужчина, пытавшийся прорыть тоннель для силового кабеля под плитой возле дома, погиб в результате обвала.
Спасти пострадавшего пытались бойцы ГСЧС, но помочь ему уже никто не смог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
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Спасатели только достали тело погибшего и передали экспертам для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Что известно о гибели мужчины во дворе многоэтажки в Киеве
Обстоятельства смерти монтажника выясняют полицейские / Фото пресс-службы ГСЧС Киева
- Монтажник пытался прорыть тоннель, чтобы проложить по нему электрический кабель.
- По предварительным данным, он не применял никаких средств безопасности от обвалов.
- Когда мужчину завалило землей, свидетели сразу вызвали спасателей и скорую.
- На месте происшествия работали 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы техники.
Из-за чего именно произошел обвал, неизвестно. Это будут выяснять следователи. По факту гибели мужчины правоохранители открыли уголовное дело.
Мужчина пытался прорыть тоннель фактически под домом / Фото пресс-службы ГСЧС Киева
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