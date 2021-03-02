В Киеве мужчины покатались по льдине на Днепре: их вытащили спасатели
В Киеве спасатели ГСЧС 1 марта помогли двум мужчинам сойти со льдины, которая откололась и несла людей по течению. Они решили прогуляться по замерзшему Днепру.
Источник:ГСЧС
Инцидент произошел вблизи моста Патона, что в Днепровском районе столицы.
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Спасатели с помощью надувной лодки забрали мужчин со льдины. Как оказалось, они просто решили прогуляться по льду, как вдруг лед откололся. Кстати, мужчины взяли на прогулку большие палки, которые похожи на весла.
В Киеве мужчины покатались по льдине на Днепре: смотрите видео
Стоит подчеркнуть, что лед на реке уже почти весь растаял.
В ГСЧС отмечают, что в нынешних погодных условиях выходить на лед очень опасно. "Будьте осторожны и заботьтесь о своей жизни", – предупреждают спасатели.
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