Как утверждают свидетели происшествия, которые сняли нападение на видео, двое нападавших на глазах у многих людей избили молодого человека. Закончился инцидент тем, что у пострадавшего забрали телефон и кошелек со всеми документами.

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После совершения преступления нарушители ушли с места происшествия.

Делали вид, что забрали свое

По предварительным данным, ограбление началось непосредственно в салоне маршрутки на остановке "Киев-Днепровский".

Мужчины якобы обвинили молодого человека в совершении кражи и силой вытащили из автобуса.

Ни пассажиры, ни водитель не пришли ему на помощь. Защитить юношу пытались люди, которые стояли на остановке в ожидании своего транспорта. Впрочем, они пытались погасить конфликт лишь словами.

Пострадавший пытался отбиться от мужчин, но попытки были тщетными. Они забрали у него ценные вещи и скрылись.

В результате инцидента, кроме телесных повреждений, молодой человек остался без паспорта, идентификационного кода, кошелька с деньгами и банковскими карточками, а также мобильного телефона.

Поймали ли злоумышленников правоохранители, неизвестно. Пока никаких комментариев от полиции по поводу этого инцидента не было.

Смотрите видео избиения молодго человека мужчинами в Киеве:

Обратите внимание! Недавно в Киеве крепкий мужчина жестоко избил парня. Произошло это около подъезда. Причина нападения – злоумышленнику не понравилась внешность его жертвы.