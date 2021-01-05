В Киеве 5 января на набережной в направлении станции метро "Выдубичи" произошло масштабное ДТП. В аварию попали сразу 5 автомобилей. Есть пострадавшие.

Сейчас подробности этого ДТП неизвестны, но движение транспорта от моста Патона затруднено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Также в сети опубликовали видео как на этой дороге ехала по встречной машина Daewoo. Пользователи фейсбука предполагают, что именно это нарушение правил могло привести к масштабному ДТП.

На кадрах видно, что в аварию попало и такси.

В Киеве на набережной масштабное ДТП: смотрите видео

На этой дороге заметили Daewoо – машина двигалась по встречной: смотрите видео

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали люди, но детали пока неизвестны.