После введения ограничений на пользование общественным транспортом, в Киеве произошел настоящий коллапс. Тысячи жителей, которых не отправили на удаленную работу, и не обеспечили спецпропуском, вынужденно ездят в офис.

Но если в первый день карантина чуть ли не единственным средством для поездок киевляне рассматривали такси, то уже через несколько дней стремительный рост пассажиропотока зафиксировали в городских электричках Укрзализныци. Дело в том, что в компании решили никак не реагировать на решения властей Киева, и пускать в электрички всех, кто этого захочет.

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Поскольку таким видом транспорта легко добраться в почти любую точку Киева, а спецпропуска для пользования им не нужны, количество пассажиров в вагонах постоянно увеличивается.

Место, где забывают о карантине

Пассажиры электричек утверждают, что именно в вагонах пригородного транспорта можно окунуться в мир без обязательного соблюдения карантинных требований.

Несмотря на постоянные напоминания пассажирам от работников Укрзализныци, правильное ношение масок в электричках никто не контролирует.

Также, поскольку количество желающих поехать крайне велико, в городских поездах никто не придерживается социальной дистанции.

Аналогичная ситуация наблюдается и с пригородными электричками, на которых в столицу приезжают жители киевской агломерации.

Смотрите видео сюжета о несоблюдении карантина в пригородной электричке Киева:

В метро тоже нарушают

Также киевляне заметили значительные изменения в вагонах метро. Если 5 и 6 апреля поезда подземки кое-где ездили вообще пустыми, то уже с 7 числа на станциях начали появляться торговцы, которые точно не должны были бы туда проходить. Кроме того, жители столицы отмечают, что контроль за проходом в метрополитен со стороны полиции постепенно сходит на нет.

Уже сегодня в соцсетях появились фотографии забитого людьми вагона метро.



В метро снова зафиксировали нарушение карантина / Фото dtp.kiev.ua