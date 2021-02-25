Днем 25 февраля в Киеве сделали первую прививку от коронавируса. Иммунитет от COVID-19 первым должен получить заведующий инфекционным отделением Александровской городской больницы. Если, конечно, привезенные министром Степановым вакцины эффективны.

Как долго в Киеве будут делать прививки первой партией вакцин, которые столица получила от Минздрава, неизвестно.

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42 600 доз препарата Covishield, произведенного якобы по лицензии Oxford/AstraZeneca из Индии, хватит на полноценную вакцинацию 21 300 жителей Киева.

Впрочем, чиновники пока не объяснили, будут ли хранить вторую дозу Covishield для тех, кто получил первый укол, или вторую прививку эти люди будут получать из новых партий вакцин.

Даты прибытия в Украину и Киев новых партий вакцин в Минздраве пока не анонсировали.

Смотрите видео начала вакцинации против COVID-19 в Киеве:

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford-AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь, их распределили по регионам.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих откроют с 1 марта. Записаться можно будет через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Впрочем, когда они появятся в стране, неизвестно.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала