Из-за карантинных ограничений 11 января на Софийской площади в Киеве начали разбирать новогоднюю елку, а также все связанные с праздниками локации и аттракционы.

О начале демонтажа елки сообщили в телеграм "Киев сейчас". Завершат работы подрядчики компании Folk Ukraine до 19 января.

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Закрытие официальных локаций до ранее намеченного срока связано с карантинными мероприятиями, которые начали действовать в Украине с 8 января.

Софийская закрыта

Сейчас вход в территорию, где установили елку, закрыт железным забором. Внутрь никого не пускают.

Демонтаж начался со снятия всех игрушек и гирлянд. Затем будут разбирать саму конструкцию елки, которая впервые была искусственной.

Частные аттракционы не запрещены

Хотя в парках столицы развлекательные аттракционы не работают, на Подоле и возле арки Дружбы народов их закрыли, локации для развлечений продолжают обслуживать клиентов. Но по разрешению Госпродпотребслужбы.

Чиновники разрешили работу катков и аттракционов на улице во время так называемого строгого карантина. Поэтому катки возле Офиса президента на Банковой, возле ТРЦ "Гулливер", Дворца "Украина", на ВДНХ и возле завода Roshen работают. С формулировкой "в условиях соблюдения карантинных ограничений".

Смотрите видео начала демонтажа главной елки Украины в Киеве: