В Киеве начали отключать отопление
В Киеве начали отключать дома от централизованного отопления. По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3 тысяч домов.
Источник:КГГА
Всего на процесс отключения потратят 5 дней. Ведь система подачи тепла в столице насчитывает более 2,7 тысячи километров тепловых сетей.
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А как больницы, садики и школы
Больницы, садики и школы будут пользоваться отоплением столько, сколько им нужно: для прекращения теплоснабжения их руководители должны подать соответствующие заявки.
Сэкономить не получилось
Отключать отопление в Киеве планировали еще 5 апреля – за последние годы власти специально начинают этот процесс раньше – обычно должны отключать с 15 апреля.
Виталий Кличко говорил, что это делается, чтобы киевляне могли немного сэкономить и меньше платить за отопление.
Впрочем, в этом году погодные условия не позволили начать отключения раньше. Ведь по нормативам тепло в домах можно отключать, если 3 дня подряд среднесуточная температура в городе держится выше 8 градусов тепла.
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