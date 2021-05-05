По словам чиновника, ярмарки будут работать с 5 по 9 мая. Сельскохозяйственные – с 8 по 9 мая. При этом чиновник подчеркнул, что карантинные ограничения во время работы ярмарки никто не отменял.
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От посетителей и продавцов требуют соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски.
Где и когда в Киеве будут проходить продуктовые ярмарки
Кулеба подчеркнул, что инспекторы благоустройства, полицейские и работники Муниципальной стражи будут строго проверять, как во время ярмарки выполняют карантинные ограничения.
Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 5 мая:
- Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- улица Анны Ахматовой, 31;
- проспект Соборности, 2-20;
- улица Александра Архипенко, 6;
- улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- проспект Правды, 5-11;
- улица Подлесная, 8;
- проспект Победы, 87.
Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 6 мая:
- улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
- улица Евгения Харченко, 41-47;
- бульвар Перова, 8-10;
- просп. Романа Шухевича, 12-А;
- улица Александра Архипенко, 6;
- улица Генерала Алмазова, 6;
- улица Юрковская, 25;
- улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- проспект Победы, 87.
Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 7 мая:
- проспект Голосеевский, 116;
- проспект Академика Глушкова, 25-53;
- улица Анны Ахматовой, 31;
- улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- улица Гродненская, 1/35-17-А;
- улица Алматинская, 64-74;
- проспект Оболонский, 15-21;
- улица Александра Архипенко, 6;
- переулок Виноградный, 4-6;
- пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- улица Подлесная, 8;
- проспект Победы, 87;
- улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
- улица Керченская (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- улица Рижская, 1;
- улица Ружинская, 16-18 (возле сквера);
- Деревлянська улица, 16-20;
- улица Бульварно-Кудрявская, 2-4;
- межвуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и улицы Богдана Хмельницкого, 94.
Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 8 мая:
- улица Иорданская 1-9;
- улица Александра Архипенко, 6;
- проспект Победы, 87.
Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 9 мая:
- улица Милославская (в пределах улицы Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского);
- улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц радужной и Старосельской);
- улица Александра Архипенко, 6;
- проспект Победы, 87.
Где в Киеве будут проходить сельскохозяйственные ярмарки
8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам:
- улица Паньковская;
- улица Голосеевская, 4-10;
- улица Кубанской Украины (в пределах улицы Космонавта Волкова и проспекта Лесного);
- улица Николая Закревского (в пределах проспекта Владимира Маяковского, 2-А и улицы Теодора Драйзера);
- бульвар Труда, 1-9;
- улица Екатерины Белокур;
- проспект Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- улица Героев Севастополя, 42 (в пределах улицы Донца и Героев Севастополя, 35-А).
8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам:
- улица Маршала Конева (в границах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- улица Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).