По словам чиновника, ярмарки будут работать с 5 по 9 мая. Сельскохозяйственные – с 8 по 9 мая. При этом чиновник подчеркнул, что карантинные ограничения во время работы ярмарки никто не отменял.

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От посетителей и продавцов требуют соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски.

Где и когда в Киеве будут проходить продуктовые ярмарки

Кулеба подчеркнул, что инспекторы благоустройства, полицейские и работники Муниципальной стражи будут строго проверять, как во время ярмарки выполняют карантинные ограничения.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 5 мая:

  • Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
  • улица Анны Ахматовой, 31;
  • проспект Соборности, 2-20;
  • улица Александра Архипенко, 6;
  • улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • проспект Правды, 5-11;
  • улица Подлесная, 8;
  • проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 6 мая:

  • улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
  • улица Евгения Харченко, 41-47;
  • бульвар Перова, 8-10;
  • просп. Романа Шухевича, 12-А;
  • улица Александра Архипенко, 6;
  • улица Генерала Алмазова, 6;
  • улица Юрковская, 25;
  • улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
  • проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 7 мая:

  • проспект Голосеевский, 116;
  • проспект Академика Глушкова, 25-53;
  • улица Анны Ахматовой, 31;
  • улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • улица Гродненская, 1/35-17-А;
  • улица Алматинская, 64-74;
  • проспект Оболонский, 15-21;
  • улица Александра Архипенко, 6;
  • переулок Виноградный, 4-6;
  • пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • улица Подлесная, 8;
  • проспект Победы, 87;
  • улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
  • улица Керченская (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • улица Рижская, 1;
  • улица Ружинская, 16-18 (возле сквера);
  • Деревлянська улица, 16-20;
  • улица Бульварно-Кудрявская, 2-4;
  • межвуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и улицы Богдана Хмельницкого, 94.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 8 мая:

  • улица Иорданская 1-9;
  • улица Александра Архипенко, 6;
  • проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 9 мая:

  • улица Милославская (в пределах улицы Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского);
  • улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц радужной и Старосельской);
  • улица Александра Архипенко, 6;
  • проспект Победы, 87.

Где в Киеве будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам:

  • улица Паньковская;
  • улица Голосеевская, 4-10;
  • улица Кубанской Украины (в пределах улицы Космонавта Волкова и проспекта Лесного);
  • улица Николая Закревского (в пределах проспекта Владимира Маяковского, 2-А и улицы Теодора Драйзера);
  • бульвар Труда, 1-9;
  • улица Екатерины Белокур;
  • проспект Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
  • улица Героев Севастополя, 42 (в пределах улицы Донца и Героев Севастополя, 35-А).

8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам:

  • улица Маршала Конева (в границах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
  • улица Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).