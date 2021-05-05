По словам чиновника, ярмарки будут работать с 5 по 9 мая. Сельскохозяйственные – с 8 по 9 мая. При этом чиновник подчеркнул, что карантинные ограничения во время работы ярмарки никто не отменял.

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От посетителей и продавцов требуют соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски.

Где и когда в Киеве будут проходить продуктовые ярмарки

Кулеба подчеркнул, что инспекторы благоустройства, полицейские и работники Муниципальной стражи будут строго проверять, как во время ярмарки выполняют карантинные ограничения.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 5 мая:

Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

улица Анны Ахматовой, 31;

проспект Соборности, 2-20;

улица Александра Архипенко, 6;

улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

проспект Правды, 5-11;

улица Подлесная, 8;

проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 6 мая:

улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);

улица Евгения Харченко, 41-47;

бульвар Перова, 8-10;

просп. Романа Шухевича, 12-А;

улица Александра Архипенко, 6;

улица Генерала Алмазова, 6;

улица Юрковская, 25;

улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 7 мая:

проспект Голосеевский, 116;

проспект Академика Глушкова, 25-53;

улица Анны Ахматовой, 31;

улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

улица Гродненская, 1/35-17-А;

улица Алматинская, 64-74;

проспект Оболонский, 15-21;

улица Александра Архипенко, 6;

переулок Виноградный, 4-6;

пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

улица Подлесная, 8;

проспект Победы, 87;

улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);

улица Керченская (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);

улица Рижская, 1;

улица Ружинская, 16-18 (возле сквера);

Деревлянська улица, 16-20;

улица Бульварно-Кудрявская, 2-4;

межвуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и улицы Богдана Хмельницкого, 94.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 8 мая:

улица Иорданская 1-9;

улица Александра Архипенко, 6;

проспект Победы, 87.

Адреса проведения продуктовых ярмарок в Киеве 9 мая:

улица Милославская (в пределах улицы Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского);

улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц радужной и Старосельской);

улица Александра Архипенко, 6;

проспект Победы, 87.

Где в Киеве будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам:

улица Паньковская;

улица Голосеевская, 4-10;

улица Кубанской Украины (в пределах улицы Космонавта Волкова и проспекта Лесного);

улица Николая Закревского (в пределах проспекта Владимира Маяковского, 2-А и улицы Теодора Драйзера);

бульвар Труда, 1-9;

улица Екатерины Белокур;

проспект Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

улица Героев Севастополя, 42 (в пределах улицы Донца и Героев Севастополя, 35-А).

8 мая сельскохозяйственные ярмарки проведут по адресам: