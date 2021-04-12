Дорожники наконец начали капитальный ремонт участка Кольцевой дороги Киева, которая много лет находилась в ужасном состоянии.

Подрядчики коммунальной компании Киевавтодор с 10 апреля занимаются прокладкой дождевой канализации на участке от улицы Ватутина до Одесской площади. Сейчас там вообще нет никаких инженерных сетей.

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Во время первой части работы под кольцевой дорогой появятся 4775 погонных метров труб.

Область не ремонтировала

Обновление Кольцевой началось с прокладки канализации / Фото Киевавтодора

Как отметили в КГГА, участок дороги, на котором начали ремонт, ранее принадлежал Киевской области. Из-за этого город не мог проводить там ремонтные работы.

Во время капремонта на дороге проложат новое 3-х слойное асфальтобетонное покрытие длиной 2,93 километра.

Общая площадь асфальта, которую должны проложить – 145 185 квадратных метров.

Кроме того, подрядчики должны обустроить велодорожку и отремонтировать тротуары.

Также капитальный ремонт предусматривает обновление 3 светофоров, установку отбойников и 8 павильонов ожидания на остановках транспорта.

На 260 опорах установят LED-фонари. Вдоль кольцевой также появятся шумозащитные экраны, а территорию у дороги озеленят.

Ремонт кольцевой дороги в Киеве уже начался / Фото Киевавтодора

По состоянию на сейчас Киеву принадлежат все участки еще недостроенной кольцевой дороги. Их передали городу только в 2020. А уже в течение 2021 местная власть собирается их капитально отремонтировать.