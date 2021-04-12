В Киеве начали ремонт кольцевой дороги, которую недавно забрали у области
Дорожники наконец начали капитальный ремонт участка Кольцевой дороги Киева, которая много лет находилась в ужасном состоянии.
Источник:Киевавтодор
Подрядчики коммунальной компании Киевавтодор с 10 апреля занимаются прокладкой дождевой канализации на участке от улицы Ватутина до Одесской площади. Сейчас там вообще нет никаких инженерных сетей.
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Во время первой части работы под кольцевой дорогой появятся 4775 погонных метров труб.
Область не ремонтировала
Обновление Кольцевой началось с прокладки канализации / Фото Киевавтодора
- Как отметили в КГГА, участок дороги, на котором начали ремонт, ранее принадлежал Киевской области. Из-за этого город не мог проводить там ремонтные работы.
- Во время капремонта на дороге проложат новое 3-х слойное асфальтобетонное покрытие длиной 2,93 километра.
- Общая площадь асфальта, которую должны проложить – 145 185 квадратных метров.
- Кроме того, подрядчики должны обустроить велодорожку и отремонтировать тротуары.
Также капитальный ремонт предусматривает обновление 3 светофоров, установку отбойников и 8 павильонов ожидания на остановках транспорта.
На 260 опорах установят LED-фонари. Вдоль кольцевой также появятся шумозащитные экраны, а территорию у дороги озеленят.
Ремонт кольцевой дороги в Киеве уже начался / Фото Киевавтодора
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