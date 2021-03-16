Хотя первый этап вакцинации, предусматривающий прививки от коронавируса медикам, в Киеве еще не закончился, с 22 марта в столице начнут работать мобильные пункты для людей старше 80 лет.

Вакцинация пожилых людей в столице будет проходить параллельно с прививкой медработников. Об этом рассказал региональный координатор вакцинации в городе Василий Животенюк.

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По его словам, с 17 марта начнется обучение членов мобильных бригад, которые будут вводить вакцину Сovidshield пенсионерам.

Вакцинацию медиков закончат через 2-3 дня

Как утверждает Животенюк, 12 мобильных бригад, которые сейчас работают в Киеве, должны за несколько дней сделать прививки всем работникам из коммунальных больниц Киева.

Вакцина же для жителей столицы от 80 лет и старше должна поступить в пункты прививок через неделю.

Каким именно препаратом будут делать прививки пожилым людям, неизвестно. Сейчас в Украине есть только произведенный в Индии дженерик вакцины Oxford/Astrazeneka известный под названием Covidshield. В большинстве стран мира пожилых людей такой вакциной не прививают.

Количество бригад для прививок не увеличится

По словам координатора, увеличение количества прививок, которые делают за день, вопрос достаточно сложный. Поскольку сейчас в Киеве работает максимальное количество мобильных бригад – 12.

С начала вакцинации в Украине, 24 февраля, до сегодняшнего дня в столице получили первую дозу вакцины только 1880 человек. На выходных прививки вообще никому не делали.