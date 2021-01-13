Из-за значительного похолодания, которое прогнозируют синоптики, в Киеве с 14 января начнут работу 32 пункта, где каждый сможет согреться, получить медицинскую помощь и даже получить теплую одежду и обувь.

Некоторые из пунктов обогрева будут работать круглосуточно. Другие – с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Функционировать пункты будут до улучшения погодных условий.

Где в Киеве будут работать пункты обогрева:

Голосеевский район

Улица Тарасовская, 2.

Улица Касияна, 8.

Улица Академика Заболотного, 20-А.

Дарницкий район

Улица Вербицкого, 9-И.

Улица Ахматовой, 2-А.

Улица Харьковское шоссе, 172-Б (в круглосуточном режиме).

Улица Харченко, 47 (в круглосуточном режиме).

Деснянский район

Улица Крещатик, 18 (в круглосуточном режиме).

Улица Курчатова, 3-Б.

Улица Закревского, 29-А.

Днепровский район

Улица Курнатовского, 7-А, корпус 3 (с банком одежды).

Улица Рогозовская, 6.

Улица Кибальчича, 13-Б (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства сотрудников полиции).

Оболонский район

Улица Иорданская, 7-А.

Улица Попова, 1.

Улица Родниковая, 3.

Улица Озерная, 18.

Печерский район

Улица Бассейная, 5-А.

Бульвар Марии Примаченко, 3.

Бульвар Дружбы народов, 30/1 (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства работника полиции, обеспечения индивидуальными средствами защиты работников).

Подольский район

Улица Светлицкого, 35 (в круглосуточном режиме).

Улица Бестужева, 32 (с банком одежды).

Улица Хорива, 36.

Святошинский район

Улица Чернобыльская, 9.

Улица Жмеринская, 22-А (в круглосуточном режиме).

Бульвар Кольцова, 12.

Соломенский район

Улица Суздальская, 4/6 (в круглосуточном режиме).

Улица Вацлава Гавела, 83-А.

Улица Волынская, 2.

Шевченковский район

Улица Сальского Владимира, 33 (в круглосуточном режиме).

Улица Богдана Гаврилишина, 11-А.

Улица Половецкая, 14.