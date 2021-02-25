Власти Киева планируют провести капитальный ремонт Индустриального путепровода в Соломенском районе города. Первый этап работ начнется в 7:00, 27 февраля.

Работы планируют начать в той части путепровода, что ведет к центру города. Уже на следующей неделе коммунальщики будут работать на другой стороне конструкции – в направлении Борщаговки.

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Также в КГГА отметили, что капитальный ремонт путепровода будет проводиться в комплексе с обновлением Борщаговской улицы.

Какие ограничения будут касаться и пешеходов

Во время работ должны перекрывать 1,5 полосы на обеих частях путепровода, поэтому пропускная способность конструкции существенно уменьшится, что приведет к усилению заторов.

Также на части путепровода ограничат движение пешеходов в сторону центра. Вместо этого люди без автомобилей смогут идти по тротуару путепровода только со стороны станции метро "Шулявская".

Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году. Вновь открыть полноценное движение транспорта по путепроводу планируют 31 мая,

– отметили в КГГА.