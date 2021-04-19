В сутки, согласно официальной статистике, в Киеве зафиксировали наибольший прирост количества инфицированных коронавирусной болезнью среди других городов Украины. Даже при том, что в лабораториях сделали крайне небольшое количество тестов.

Согласно данным СНБО, за 18 апреля в Киеве к статистике распространения коронавируса внесли лишь 447 официальных случаев новых больных COVID-19, хотя в будни количество новых больных в сутки обычно вдвое больше.

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За сутки умерли 23 пациента. Соответствует ли эта цифра действительности, или случаи смертей от вируса просто не внесли в статистику Минздрава, неизвестно.

Прививки не делали

В Центре общественного здоровья отчитались о 586 полученных в сутки положительных ПЦР-тестах. Поэтому, реальное количество новых больных COVID-19 в столице выше, чем отметили в Минздраве. При этом выздоровели за сутки только 231 больной. Поэтому ситуация с распространением болезни, согласно официальной статистике, снова ухудшилась. Поскольку количество больных в Киеве увеличилось на 193. В общем сейчас в столице болеет 65 526 ​​человек.

В целом ситуация улучшается крайне медленно, поскольку несмотря на довольно жесткие карантинные ограничения множество заведений в Киеве нарушает противоэпидемические мероприятия. В городе работают отдельные рестораны и ночные клубы, а в "Эпицентре" беспрепятственно торгуют запрещенными товарами.

За минувшие сутки в столице не сделали ни одной прививки. Поэтому говорить о прогрессе в борьбе с COVID-19 нельзя вообще.