В Киеве на Русановке кто-то оставил Peugeot посреди двора и загородил дорогу другим. "Героя" парковки решили наказать – разбили лобовое стекло и забросали машину мусором.

Видео опубликовали в телеграм-канале "Киев оперативный". Автор сообщения спросил подписчиков поддерживают ли они такие методы борьбы с нарушителями.

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Наказали "от души"

На Русановке "от души" наказали героя парковки, говорится в заметке.

В Киеве наказали "героя" парковки: смотрите видео

Такие нарушения будут фиксировать на камеры

Кстати, в Киеве тестируют первую автоматизированную систему фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Об этом писал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Инновационная система будет работать в течение 60 дней на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади в качестве эксперимента.

Там уже установлены все необходимые технические устройства – 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов – в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки.

Установленные камеры охватывают всю парковку.