В Киеве наконец демонтировали ресторан "Хурма" у Золотых ворот
В Киеве 28 декабря таки демонтировали незаконную пристройку ресторана "Хурма", которая была расположена почти вплотную ко входу в метро. Несмотря на сопротивление собственников, коммунальщики наконец убрали ее – киевлянам теперь будет виден исторический фасад здания.
К тому же отныне в этом месте появится больше места. Стоит подчеркнуть, что пристройка существовала не один год. О демонтаже пишут на сайте "Вечернего Киева".
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Речь идет о грузинский ресторан "Хурма", а точнее его летней пристройке, что на улице Владимирской, 42. Сезонная площадка превратилась в постоянный зал, который, кстати, был основным в этом ресторане.
Она значительно сужала проход к станции метро "Золотые ворота" и нарушала несколько правил градостроительства – расположена очень близко к газопроводу и в охранной зоне теплосетей.
Вот так выглядела эта сезонная площадка / Фото " Вечернего Киева"
Кроме того, разрешения на строительство площадки ресторана никто не давал. Это не мешало ей работать не один год.
Владельцы заведения оказали немалое сопротивление - даже угрожали коммунальщикам и привлекали сомнительных "активистов" спортивной внешности, чтобы защитить пристройку от сноса.
Наконец незаконную пристройку таки убрали. Теперь киевляне имеют возможность увидеть фасад исторического дома под № 42, который ранее закрывала ресторанная пристройка.
Так выглядит это место после демонтажа / Фото " Вечернего Киева"
Киевлянам теперь будет больше места / Фото "Вечернего Киева"
Решение о демонтаже приняли 22 декабря. По состоянию на 28 декабря коммунальные службы уже завершили работы, убирают остатки от временного сооружения и готовятся замащивать дорожную плитку.
После скандального демонтажа ресторан "Хурма" не работает.
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