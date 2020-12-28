В Киеве 28 декабря таки демонтировали незаконную пристройку ресторана "Хурма", которая была расположена почти вплотную ко входу в метро. Несмотря на сопротивление собственников, коммунальщики наконец убрали ее – киевлянам теперь будет виден исторический фасад здания.

К тому же отныне в этом месте появится больше места. Стоит подчеркнуть, что пристройка существовала не один год. О демонтаже пишут на сайте "Вечернего Киева".

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Речь идет о грузинский ресторан "Хурма", а точнее его летней пристройке, что на улице Владимирской, 42. Сезонная площадка превратилась в постоянный зал, который, кстати, был основным в этом ресторане.

Она значительно сужала проход к станции метро "Золотые ворота" и нарушала несколько правил градостроительства – расположена очень близко к газопроводу и в охранной зоне теплосетей.

Вот так выглядела эта сезонная площадка / Фото " Вечернего Киева"

Кроме того, разрешения на строительство площадки ресторана никто не давал. Это не мешало ей работать не один год.

Владельцы заведения оказали немалое сопротивление - даже угрожали коммунальщикам и привлекали сомнительных "активистов" спортивной внешности, чтобы защитить пристройку от сноса.

Наконец незаконную пристройку таки убрали. Теперь киевляне имеют возможность увидеть фасад исторического дома под № 42, который ранее закрывала ресторанная пристройка.

Так выглядит это место после демонтажа / Фото " Вечернего Киева"

Киевлянам теперь будет больше места / Фото "Вечернего Киева"

Решение о демонтаже приняли 22 декабря. По состоянию на 28 декабря коммунальные службы уже завершили работы, убирают остатки от временного сооружения и готовятся замащивать дорожную плитку.

После скандального демонтажа ресторан "Хурма" не работает.