В Киеве на Осокорках 21 апреля неизвестный мужчина устроил конфликт с журналистами телеканала "Интер". Он пытался забрать микрофон. Нападающего ищет полиция – ему грозит ограничение свободы на 4 года.

Инцидент произошел на улице Садовой. Полиция открыла уголовное производство по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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Что сообщает полиция

В киевскую полиции поступило сообщение о препятствовании журналистской деятельности вблизи станции метро "Осокорки". На вызов выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На месте полицейские выяснили, что во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки. Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки, пока его разыскивают правоохранители.

В тот же день в Киеве парень на самокате побил ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива – Майкла Щура. Драка произошла из-за замечания о правилах дорожного движения. Сам телеведущий рассказал, что его избили примерно 13:50 на перекрестке улицы Ярославов Вал и Ивана Франко.