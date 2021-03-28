В центре Киева возник конфликт между неизвестными мужчинами и уличным музыкантом, который пел песни российского рэпера Моргенштерна. Мужчины пригрозили отрезать ему палец за повторное исполнение.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Харьков 1654". В описании говорится, что пострадавшего зовут "Денчик", и он приехал в столицу подзаработать денег.

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Детали инцидента

Уличный музыкант пел песни Моргенштерна на Крещатике. В заметке "Харьков 1654" говорится, что конфликт возник из-за исполнения хита Cadillac.

Впоследствии неизвестные молодые люди подошли к "Денчику". Мужчины назвались праворадикалами и заявили, что музыканту нельзя петь эти песни, потому что это "вырождает нацию, а сам Моргенштерн – москаль".

"Активисты" заставили парня поклясться, что этого больше не повторится. А потом надавали пинков.

Ты больше не пой, потому что мы найдем и отрежем тебе палец. Пока на ноге, а потом на руках, даже на двух,

– подчеркнули они.

Музыкант заявил, что больше не собирается петь песни российского рэпера. "Клянусь матерью, что не буду", – сказал он.

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