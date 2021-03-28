Пел песни Моргенштерна: в Киеве возник скандал с уличным музыкантом – видео
В центре Киева возник конфликт между неизвестными мужчинами и уличным музыкантом, который пел песни российского рэпера Моргенштерна. Мужчины пригрозили отрезать ему палец за повторное исполнение.
Источник:Телеграм "Харьков 1654"
Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Харьков 1654". В описании говорится, что пострадавшего зовут "Денчик", и он приехал в столицу подзаработать денег.
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Детали инцидента
Уличный музыкант пел песни Моргенштерна на Крещатике. В заметке "Харьков 1654" говорится, что конфликт возник из-за исполнения хита Cadillac.
Впоследствии неизвестные молодые люди подошли к "Денчику". Мужчины назвались праворадикалами и заявили, что музыканту нельзя петь эти песни, потому что это "вырождает нацию, а сам Моргенштерн – москаль".
"Активисты" заставили парня поклясться, что этого больше не повторится. А потом надавали пинков.
Ты больше не пой, потому что мы найдем и отрежем тебе палец. Пока на ноге, а потом на руках, даже на двух,
– подчеркнули они.
Музыкант заявил, что больше не собирается петь песни российского рэпера. "Клянусь матерью, что не буду", – сказал он.
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Что известно о рэпере Моргенштерне
- Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) – 23-летний российский рэп-исполнитель. Его песни очень популярны среди украинцев.
- 8 декабря 2019 года он выступал в Одессе, хотя в городе тогда был официально объявлен день траура по поводу пожара в Одесском колледже. Во время концерта рэпер назвал траур "е**ной показухой".
- После скандального выступления в Одессе исполнитель снова запланировал концерты в Украине. В июне 2021 года рэпер выступит в Киеве, Харькове и Запорожье.
- В СБУ заявили, что оснований для запрета на въезд артиста нет.
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