В Киеве напечатали дополнительные спецпропуска: транспортом будут пользоваться полмиллиона людей
Из-за повышенного спроса и стремительной подготовки к закрытию общественного транспорта в КГГА не успели обеспечить спецпропусками всех, кому они нужны. Поэтому чиновникам пришлось ускоряться и в срочном порядке допечатывать большее количество разрешительных документов.
Источник:КМДА
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в настоящее время представители Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выдали 437 тысяч спецпропусков, по которым людей могут пускать до общественный транспорт.
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Всего напечатано 500 тысяч разрешительных документов. Именно такому количеству людей представители местной власти хотят предоставить возможность ездить на работу в привычном для них режиме.
Сегодня выдадут 63 тысячи
Как утверждает чиновник, работники структурных подразделений КГГА и районных администраций работали без выходных, чтобы обеспечить спецпропусками как можно большее количество людей.
Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Все, кто не получил пропуска, получат их в понедельник или вторник,
– подчеркнул Поворозник.
Заместитель Кличко говорит, что в первую очередь спецпропуски получали:
- медицинские работники;
- спасатели;
- коммунальщики;
- рабочие транспортной и социальной сфер;
- работники торговли;
- военные.
Сегодня общественные перевозки в Киеве обеспечивают 1130 автобусов, трамваев и троллейбусов. В обычном режиме работают также метрополитен и маршрутчики, однако количество пассажиров в транспорте пока что тщательно контролируют полицейские.
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