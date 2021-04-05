Из-за повышенного спроса и стремительной подготовки к закрытию общественного транспорта в КГГА не успели обеспечить спецпропусками всех, кому они нужны. Поэтому чиновникам пришлось ускоряться и в срочном порядке допечатывать большее количество разрешительных документов.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в настоящее время представители Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выдали 437 тысяч спецпропусков, по которым людей могут пускать до общественный транспорт.

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Всего напечатано 500 тысяч разрешительных документов. Именно такому количеству людей представители местной власти хотят предоставить возможность ездить на работу в привычном для них режиме.

Сегодня выдадут 63 тысячи

Как утверждает чиновник, работники структурных подразделений КГГА и районных администраций работали без выходных, чтобы обеспечить спецпропусками как можно большее количество людей.

Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Все, кто не получил пропуска, получат их в понедельник или вторник,

– подчеркнул Поворозник.

Заместитель Кличко говорит, что в первую очередь спецпропуски получали:

медицинские работники;

спасатели;

коммунальщики;

рабочие транспортной и социальной сфер;

работники торговли;

военные.

Сегодня общественные перевозки в Киеве обеспечивают 1130 автобусов, трамваев и троллейбусов. В обычном режиме работают также метрополитен и маршрутчики, однако количество пассажиров в транспорте пока что тщательно контролируют полицейские.