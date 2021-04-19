В Киеве исчезла 15-летняя Наталья Мизько. Девочка 18 апреля ушла из дома и не вернулась. Впрочем, ее удалось найти.

Школьница живет в Соломенском районе столицы. В воскресенье она пошла гулять и не вернулась домой. Но, как сообщает "Служба розыска детей" – ее уже нашли.

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О том, что Наталья исчезла писали в соцсетях, в частности в сообществе "Киев Оперативный".

Как искали двухлетнего Богдана

Недавно под Киевом потерялся двухлетний мальчик. Ребенок переночевал в лесу и едва не умер от переохлаждения. Впрочем, его спасли.

14 апреля его мать обратилась в полицию, когда не смогла его найти. Поиски правоохранители продолжали всю ночь, однако на утро 15 апреля пришлось увеличить радиус. Ребенка нашли примерно в обед.

Как выяснилось, отец мальчика решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел за ним. Однако отец заметил это не сразу. Он сказал мальчику, чтобы тот возвращался домой, ведь дом расположен возле леса. Двухлетнего Богдана нашли в 5 километрах от дома.