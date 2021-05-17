Местные жители предполагают, что это сделали собаки – спрятали еду на будущее. Впрочем, есть и другие версии того, как мертвая голова свиньи оказалась на детской площадке.

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Собаки или ритуал

Женщина, которая обнародовала фотографии предположила, что это может быть каким-то ритуалом.

Потрясающая находка на детской площадке в киевском дворе. Свиную голову прикопали в детской песочнице. Ни облако мух, ни пара ворон не обратили внимание дворников на такое зрелище. Детей перевели на другие площадки. Может ритуал какой-то,

– пишет пользовательница Dani Ela.

Однако немало людей, которые прокомментировали это сообщение предполагают, что на самом деле это могли сделать собаки.



Вот так это выглядело / Фото пользовательницы фейсбука Dani Ela



Место, где была найдена голова / Фото пользовательницы фейсбука Dani Ela

Что еще находили на детских площадках

Ранее на детской площадке в Киеве нашли использованные ртутные термометры. Об этом писали на сайте 24 канала.