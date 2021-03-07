В Киеве ночью 7 марта нашли мертвой женщину. Вероятно, это было убийство, ведь на ее теле были признаки насильственной смерти.

Женщину нашли прохожие около 03:00 на улице Бажана в Дарницком районе. Очевидцы сразу позвонили в полицию.

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Полицейское удостоверение

По информации "Информатор Киев", при женщине нашли удостоверение полицейского. Правда, неизвестно, принадлежало ли оно ей. Полиция этот факт еще не комментировала.

Открыли дело

На месте работали следователи, кинологи и другие правоохранители. Кроме того, уже открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Что известно о других подобных случаях