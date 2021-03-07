В Киеве нашли мертвой женщину: у нее было полицейское удостоверение
В Киеве нашли мертвой женщину / npu.gov.ua
В Киеве ночью 7 марта нашли мертвой женщину. Вероятно, это было убийство, ведь на ее теле были признаки насильственной смерти.
Источник:Полиция Киева
Женщину нашли прохожие около 03:00 на улице Бажана в Дарницком районе. Очевидцы сразу позвонили в полицию.
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Полицейское удостоверение
По информации "Информатор Киев", при женщине нашли удостоверение полицейского. Правда, неизвестно, принадлежало ли оно ей. Полиция этот факт еще не комментировала.
Открыли дело
На месте работали следователи, кинологи и другие правоохранители. Кроме того, уже открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Что известно о других подобных случаях
- В Золочевском районе Львовской области 13 декабря 2020 года охотники нашли в лесу тело 61-летней женщины. Она исчезла еще 16 октября. Женщина вышла из дома брата и не вернулась.
- В начале января 2021 года в Турции на вилле нашли мертвой молодую украинку. Ее руки были в наручниках, а на голове – пакет. Несмотря на это, полиция склонялась к версии самоубийства.
- В Италии 11 января тоже нашли мертвой черновчанку Валентину Король. Ее тело лежало в канаве. Перед тем женщину объявили в розыск.
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