В Киеве прокуратура обнаружила АЗС, на которой продавали фальсифицированное топливо. Во время следственных действий правоохранители нашли и склады такого товара – бензина и дизтоплива, которое не соответствует действующим требованиям ГОСТ.

По результатам санкционированных обысков, проведенных на АЗС и в складских помещениях, расположенных на территории Киевской и Черниговской областей, из незаконного оборота изъята почти 1 тысяча тонн фальсифицированных горюче-смазочных материалов. Их стоимость составляет более 26 миллионов гривен.

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Образцы изъятых веществ направлены на экспертизу, после завершения которой будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и розыскные действия.