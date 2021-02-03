В Киеве вандалы недавно разбили скульптуру балерины на улице Сретенской, возле метро "Золотые ворота". Она простояла на этом месте более 10 лет.

Источник: фейсбук Константина Скретуцкого

О вопиющем акте вандализма сообщил скульптор – он и создал балерину. Впрочем, он не исключает, что была другая причина уничтожения. Пока неизвестно, возможно ли ее реставрировать, и сделают ли новую.

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После того как один из жителей увидел творение в разбитом состоянии, собрав остатки, он отнес их в мастерскую Скретуцкого.

У него уже запланирована встреча с реставратором. После чего будет известна дальнейшая судьба балерины.

Скульптура балерины в Киеве на пересечении Сретенской и Стрелецкой появилась еще в 2009 году. Сначала скульптор Скретуцкий хотел установить на этом месте памятник спичке, но местные жители попросили его сделать статую балерины — в честь женщины, которая живет рядом и долго занималась этим искусством. Автор сделал скульптуру частично из липового дерева, частично из керамики (лицо и руки), балетную пачку — из строительной сетки, волосы — из ниток.