В Киеве нашли разбитую скульптуру балерины: фото
В столице разбили скульптуру / 24 канал
В Киеве вандалы недавно разбили скульптуру балерины на улице Сретенской, возле метро "Золотые ворота". Она простояла на этом месте более 10 лет.
Источник: фейсбук Константина Скретуцкого
О вопиющем акте вандализма сообщил скульптор – он и создал балерину. Впрочем, он не исключает, что была другая причина уничтожения. Пока неизвестно, возможно ли ее реставрировать, и сделают ли новую.
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После того как один из жителей увидел творение в разбитом состоянии, собрав остатки, он отнес их в мастерскую Скретуцкого.
У него уже запланирована встреча с реставратором. После чего будет известна дальнейшая судьба балерины.
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