В Киеве житель Голосеевского района нашел в переулке Моторном сумку – а в ней расчлененное тело человека. Об ужасной находке он сообщил в полицию.

На место происшествия выехали руководители столичной полиции, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего – это мужчина.

Это преступление ужаснуло столицу В Киеве подросток зарезал всю свою семью: утверждает, что его "перемкнуло"

В Киеве нашли сумку с расчлененным телом

Судя по фотографии, которую обнародовали правоохранители, тело было найдено в отдаленном месте, где много мусора, который выбрасывают жители района.

Полиция открыла уголовное производство. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В соцсетях люди распространяют видео на котором видно как правоохранители изучают место преступления.

В Киеве на Голосеево нашли сумку с расчлененным телом: смотрите видео

Как выяснилось, житель района нашел тело, когда выгуливал собаку.

Обратите внимание! Вчера в Киеве произошло еще одно резонансное преступление – подросток вырезал всю свою семью. Он пояснил, что его просто "перемкнуло". Впрочем, после убийства матери и отца он расправился с 8-летним братом, которому "давал последний шанс".