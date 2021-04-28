В Киеве на Голосеево нашли сумку с расчлененным телом
В Киеве житель Голосеевского района нашел в переулке Моторном сумку – а в ней расчлененное тело человека. Об ужасной находке он сообщил в полицию.
Источник:Полиция Киева
На место происшествия выехали руководители столичной полиции, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего – это мужчина.
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В Киеве нашли сумку с расчлененным телом
Судя по фотографии, которую обнародовали правоохранители, тело было найдено в отдаленном месте, где много мусора, который выбрасывают жители района.
Полиция открыла уголовное производство. В настоящее время следственные действия продолжаются.
В соцсетях люди распространяют видео на котором видно как правоохранители изучают место преступления.
В Киеве на Голосеево нашли сумку с расчлененным телом: смотрите видео
Как выяснилось, житель района нашел тело, когда выгуливал собаку.
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