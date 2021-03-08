В Дарницком районе Киева нашли мертвую женщину. Тело без признаков жизни 8 марта около 8 часов утра заметили работники Муниципальной стражи.

В Киеве нашли мертвую женщину: детали

Тело обнаружили в парке Партизанской Славы.

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Сейчас личность женщины еще не идентифицировали. На месте происшествия работают следователи.

Предварительная причина смерти – передозировка лекарственными средствами.

На опубликованных фото видно, что женщина в зимней куртке и сапогах лежит лицом на земле.

Убийство полицейской в Дарницком районе