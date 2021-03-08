В том же районе: в Киеве нашли тело еще одной мертвой женщины
В Дарницком районе столицы нашли тело женщины / Муниципальная стража Киева
В Дарницком районе Киева нашли мертвую женщину. Тело без признаков жизни 8 марта около 8 часов утра заметили работники Муниципальной стражи.
Источник:Муниципальная стражи Киева
В Киеве нашли мертвую женщину: детали
Тело обнаружили в парке Партизанской Славы.
Читайте также Были подругами: задержали подозреваемую в убийстве полицейской
Сейчас личность женщины еще не идентифицировали. На месте происшествия работают следователи.
Предварительная причина смерти – передозировка лекарственными средствами.
На опубликованных фото видно, что женщина в зимней куртке и сапогах лежит лицом на земле.
Убийство полицейской в Дарницком районе
- Ночью на 7 марта на улице Бажана прохожие обнаружили тело женщины.
- Впоследствии выяснилось, что погибшая – старший инспектор киберполиции Святослава Петрова.
- По словам журналиста Виталия Губина, на теле женщины обнаружили около 40 ножевых ранений.
- В убийстве подозревают 37-летнюю подругу полицейской. Правоохранители уже задержали ее.
- По данным следствия, предварительной причиной убийства является внезапный конфликт между женщинами.
- Теперь подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Поделиться новостью