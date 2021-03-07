В Киеве в ночь на 7 марта нашли мертвой женщину. На теле погибшей обнаружили более 40 ножевых ранений. Выяснилось, что погибла старшая инспектор киберполиции Святослава Петрова.

Тело женщины обнаружили примерно в 03:00 7 марта неподалеку от входа на станцию метро "Вырлица".

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Что известно о жертве

Женщина, тело которой обнаружили на проспекте Бажана в Киеве, – старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова,

– сообщил Губин.

По его словам, погибшей нанесли более 40 ножевых ранений.

В Киеве нашли мертвой женщину: что известно