Женщина, тело которой нашли в Киеве, оказалась инспектором киберполиции
Женщина, тело которой нашли в Киеве, оказалась инспектором киберполиции / Фейсбук Виталия Губина
В Киеве в ночь на 7 марта нашли мертвой женщину. На теле погибшей обнаружили более 40 ножевых ранений. Выяснилось, что погибла старшая инспектор киберполиции Святослава Петрова.
Источник:фейсбук Виталия Губина
Тело женщины обнаружили примерно в 03:00 7 марта неподалеку от входа на станцию метро "Вырлица".
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Что известно о жертве
Женщина, тело которой обнаружили на проспекте Бажана в Киеве, – старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова,
– сообщил Губин.
По его словам, погибшей нанесли более 40 ножевых ранений.
В Киеве нашли мертвой женщину: что известно
- Ранее в полиции сообщили, что примерно ночью на улице Бажана в Дарницком районе, прохожие увидели тело женщины.
- На место прибыл наряд полицейских, который подтвердил, что это была насильственная смерть. По данному факту следователи открыли уголовное производство.
- Кроме того, "Информатор" сообщил, что при женщине нашли удостоверение милиционера.
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