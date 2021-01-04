В Киеве на проспекте Маяковского, 1в, на Троещине нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Его обнаружили пожарные, когда тушили огонь в квартире. Вероятно, кто-то хотел скрыть следы убийства и устроил пожар.

Это лишь предположение – все обстоятельства преступления и пожара будут устанавливать правоохранители. Тело мужчины нашли на 12-м этаже в одной из комнат. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

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Отмечается, что спасатели долго не могли подъехать к многоэтажке, поскольку весь двор был запаркован автомобилями, поэтому пришлось ждать эвакуатор, чтобы освободить место для проезда пожарных.

Сам огонь ликвидировали довольно быстро – за 20 минут, но спасатели обнаружили мертвого мужчину со следами насильственной смерти – ножевые ранения. На место были вызваны полицейские, которые будут устанавливать все обстоятельства смерти этого мужчины.